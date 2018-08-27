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Украина не намерена разрывать соглашение с Россией об Азовском море

17:11
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев не планирует разрывать соглашение с Москвой о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. По словам Зеркаль, "это даст возможность России заявить о территориальном споре", так что вопрос требует дипломатического урегулирования.

Киев не планирует разрывать соглашение с Москвой о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом у себя в Twitter написала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. 

"О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность России заявить о территориальном споре", - написала Зеркаль, добавив, что для Украины это вопрос безопасности, требующий дипломатического урегулирования.

Ранее бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук обвинил Россию в провоцировании бунтов на украинском побережье Азовского моря. Он заявил, что Москва оказывает экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты, чтобы спровоцировать народные волнения в регионе.

16 августа стало известно, что Украина собирается усилить присутствие военно-морских сил в акватории Азовского моря.

27 августа Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования. В 2015 году Киев направил иск в ВТО из-за того, что Россия "незаконно ограничивает поставки вагонов". В июле 2018 года ВТО приняла сторону России.

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