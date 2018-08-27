СМИ назвали характеристики и даты старта продаж трех новых iPhone

Три новых IPhone станут доступны для покупки в сентябре 2018 года. Флагманом сделают модель с кодовым названием D33 - в ней будет OLED-экран на основе органических светодиодов с диагональю около 6,5 дюйма. Модель D32 будет обновлением для iPhone X, а N84 заменит iPhone 8.

Как пишет агентство Bloomberg, компания Apple представит три новых модели своих смартфонов осенью 2018 года, при этом ни одна из них не получит принципиально нового дизайна. Информацию передает "Интерфакс".

Флагманом станет модель, которая в компании носит внутреннее название D33. Она получит OLED-экран на основе органических светодиодов с диагональю около 6,5 дюйма и будет самым большим iPhone.

Модель D32 - это обновление для представленного в 2017 году iPhone X c улучшенными камерой и скоростью обработки данных.

Устройство с кодовым названием N84 призвано заменить iPhone 8 и будет при этом продаваться по более низкой цене. Смартфон оснастят жидкокристаллическим экраном с диагональю 6,1 дюйма и измененной цветовой гаммой, а края корпуса сделают алюминиевыми.

Новые iPhone должны появиться в магазинах в сентябре.