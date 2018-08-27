Правительство разработало меры для защиты от санкций на госдолг России

Российские власти разработали пакет мер на случай введения санкций в отношении госдолга страны. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, который также выразил надежду на то, что эти ограничительные меры все же не будут приняты.

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что власти страны разработали пакет мер на случай введения санкций в отношении российского госдолга. Его слова приводит ТАСС.

"У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены. Надеемся, этого не произойдет", - подчеркнул Силуанов.

27 августа вступили в силу новые санкции США против России, связанные с "делом Скрипалей". Ограничительные меры предусматривают запрет кредитования со стороны американских государственных структур, продажи оружия, а также экспорта товаров и технологий двойного назначения.

В МИД России новые санкции назвали "частью целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения", а в российском посольстве в Вашингтоне заявили о "новом приступе американской санкционной лихорадки" , который приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач.

Вместе с тем 14 августа на сайте Конгресса США появился полный текст законопроекта об усилении санкций в отношении России, не связанных с инцидентом в Солсбери. Там предлагаются новые ограничительные меры против российских государственных банков и новых выпусков госдолга страны.