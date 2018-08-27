Путин в Кузбассе: о чем президент говорил с шахтерами

Владимир Путин начал рабочую поездку по регионам Сибири. В Кемеровской области президент посетил угольный разрез "Черниговец", пообщался с горняками, и провёл совещание по вопросам развития топливно-энергетической отрасли. В числе важнейших вопросов обсуждались перспективы наращивания экспорта угля, это требует расширения пропускной способности железных дорог и морских портов, а также проблемы экологии и ресурсосбережения.

Буквально секунда и тонны породы приходят в движение. Причем, практически без пыли и вредных выбросов. Это новая технология, которую впервые начали применять именно на Черниговском разрезе в Кемеровской области. По части современных ноу-хау добычи угля и безопасности горняков это предприятие сейчас в лидерах по стране, отмечает "ТВ Центр".

Вся информация стекается в диспетчерскую, где операторы контролируют практически всё, вплоть до давления в шинах громадных "Белазов", докладывают президенту. Накануне был профессиональный праздник - день шахтера. И Путин, конечно же, начинает с поздравлений, заявляя, что отрасль развивается. Зарплаты тоже подрастают. Но и проблемы остаются, в том числе и личные. У Александра мама и тетя проживают в Анджеро-Сундженске. Их дом признали ветхим. Большинство семей расселили, а маме и тете шахтера не хватило квартир. Местные чиновники лишь развели руками.

"Мы, во-первых, эту программу будем продолжать. Кемерово один из тех регионов, где эта проблема большая, застарелая. Кстати говоря, расселили все-таки достаточно много. Я сейчас не помню по количеству квадратных метров, но расселили достаточно много аварийного жилья. Но мы будем продолжать. Что касается вашего случая, ну, две семьи нельзя там оставлять", - заявил Владимира Путин.

Насчет жилья к президенту обратился и еще один шахтер. Он с семьёй уже семь лет живет в Кемерово на съемных квартирах. Руководство предприятия пообещало оперативно помочь.

— Сколько детей?

— Одна дочка, три года сейчас будет.

— Ну, надо еще!

— Ну, как я могу без квартиры!

— А теперь с учетом того, что квартира будет. Сейчас раз и все.

— Будем работать!

Решение всех эти вопросов под личный контроль берет и исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв. Горнякам он оставил свой прямой номер.

"Решать вопросы развития угольной промышленности необходимо на основе самых современных технологий, которые должны дать не только экономический эффект. Но прежде всего, обеспечить улучшение условий труда горняков. Их безопасность. Нужно шире внедрять передовые стандарты работы угольных отраслей. Уделять повышенное внимание защите окружающей среды. Особенно в портах, местах перевалки угля. Забота о жизни и здоровье людей. Экологичной должна стать вся цепочка от добычи угля до его перевалки в морских портах", - заявил президент.

Сейчас по добыче угля Россия находится в числе мировых лидеров. В прошлом году мы экспортировали 190 миллионов тонн. При этом объемы все равно нужно наращивать, ставит задачу президент. В своей речи он также касается темы газификации населения. Темпы главу государства не устраивают. Затрагивает он и развитие тепловой энергетики в контексте ремонта электростанций и роста тарифов для населения.

"Капитальные вложения не должны перекладываться на плечи потребителей. Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а соответственно в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов", - сказал Путин.

О развитии уже конкретно Кемеровской области Путин отдельно поговорил с исполняющим обязанности губернатора. Сергей Цивилёв показал президенту те проекты, которые будут реализованы в ближайшее время. Также планируется построить в Кемерово "Квартал искусств", где будут открыты филиалы Государственного русского музея и Мариинского театра. Президент идею поддержал.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".