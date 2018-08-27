Европа недовольна новыми антироссийскими санкциями США

Вступили в силу ограничения, которые США ввели в действие против России якобы в связи с причастностью нашей страны к отравлению в Великобритании семьи Скрипалей. Кремль изучит последствия введения Соединёнными Штатами новых антироссийских санкций и определит, каких ответных действий они потребуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Британское "хайли лайкли" в деле Скрипалей - вот оно, веское для США основание, чтобы ввести против России новый пакет экономических ограничений. Вашингтон с понедельник налагает запрет на предоставление нашей стране государственных кредитов и финансовой помощи, на поставки товаров оборонного значения, военной электроники, беспилотников, авиадвигателей. Передовыми разработками, к слову, Америка даже в лучшие времена не делилась, но Великобритания все равно довольна, передает "ТВ Центр".

"Мы давали России шанс с самого начала поговорить с нами, но они отказались. Мы дали им сутки, чтобы ответить на обвинения, но они этого так и не сделали. Тем самым они вынудили нас обращаться к союзникам, включая Америку, вводить санкции и применять другие меры. Мы очень благодарны администрации США за введение новых санкций", - заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

Это, конечно, неправда. Россия не раз предлагала Соединенному Королевству помощь в расследовании. Но неизменно получала отказ. Лондон давно разговаривает с Москвой исключительно языком ультиматумов. И вот теперь на таком британском английском снова заговорил и Вашингтон. От России он просит гарантий в том, что она больше не будет производить и использовать химическое оружие. США также требуют допустить международных наблюдателей на заводы. Всё это после того, как еще год назад эксперты зафиксировали: Россия уничтожила весь свой арсенал. В отличие, кстати, от Америки.

"Используя абсолютно надуманную привязку к так называемому "делу Скрипалей", расследование которого в Великобритании далеко не завершено, нас обвиняют в причастности к произошедшей трагедии в Солсбери, ставя под сомнение ликвидацию Россией своего арсенала химических вооружений. По устоявшейся традиции никаких доказательств не приводится. Зато от Москвы требуют "чистосердечного признания" и предоставления безусловного доступа к химическим объектам", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Более того, за невыполнение этих условий Америка опять грозит новыми жесткими санкциями: практически полная остановка торговли между США и Россией, запрет на полёты "Аэрофлота", понижение статуса дипломатических отношений, вплоть до заморозки. Все это может стать реальностью в ноябре. В Европе не на шутку испугались. Американские ограничения рикошетом ведь бьют и по Старому Свету. Президент Франции прямо назвал внешнюю политику Вашингтона деструктивной для ЕС. Она - причина кризиса в международных отношениях. Париж при этом, подчеркнул Эммануэль Макрон, крайне заинтересован в стратегическом партнерстве с Москвой.

"Европа больше не может полагаться на Соединенные Штаты в вопросе обеспечения безопасности и защиты суверенитета. Нужно пересмотреть архитектуру обороны ЕС, вопросы, касающиеся химического оружия, обычного оружия, территориальных конфликтов, космической безопасности, защиты полярных зон. И здесь нужно сотрудничать, в частности, с Россией", - заявил Макрон.

Еще определеннее высказался глава немецкого МИД.

"Санкционная политика Вашингтона вынуждает нас искать европейский ответ, внезапное принятие США неспецифических санкций в отношении России, Китая и других торговых партнеров значительным образом затрагивает Европу и Германию. Мы должны укреплять автономию и суверенитет Европы в торговой, экономической и финансовой политике. Это будет непросто, но мы уже начали это делать. В частности, мы работаем над предложениями о создании европейского валютного фонда, платежных каналов и более независимых от SWIFT систем", - заявил Хайко Маас.

О том, что сохранение монополии США на глобальную платежную инфраструктуру нецелесообразно, министр иностранных дел Германии уже заявлял неделю назад. Новая, независимая от Америки система, по мнению Хайко Мааса, позволит Брюсселю не оглядываться на Вашингтон при проведении международных финансовых операций. А значит, в частности, спасти ядерную сделку с Ираном, из которой США вышли в одностороннем порядке. В Старом Свете, похоже, поняли: принцип "своя хата с краю" не работает. Новые антироссийские санкции - лишь эпизод в масштабной торговой войне, которую Дональд Трамп ведет сразу на нескольких фронтах. Ограничениями против Москвы, Пекина, Анкары - Вашингтон намеренно играет и против ближайших союзников. А значит, самое время отбросить иллюзии.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".