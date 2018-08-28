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Голосование. Кто больше влияет на ситуацию на Украине?

10:00
  • вторник
  • 28 августа 2018

Тема программы "Право голоса": "Украинский выбор". Бывший главком ВМС Украины Сергей Гайдук обвинил Россию в провоцировании бунтов в стране. Вице-адмирал убежден, что Москва пытается "посеять хаос" в районе Азовского моря, в частности Мариуполе и Бердянске. Тем временем Вашингтон выдвинул Украине новые условия получения 250 миллионов долларов на оборонные нужды. Как рассказал посол страны в США Валерий Чалый, Киев получит часть денег только при условии реформирования армии и ОПК.

 
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