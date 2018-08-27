Владимир Путин подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса", которое наступит в 2021 году. Органам государственной власти субъектов страны и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении соответствующий праздничных мероприятий.

В пресс-службе Кремля сообщили о подписании президентом России Владимиром Путиным указа "О праздновании 300-летия образования Кузбасса", которое наступит в 2021 году. Информацию передает ТАСС.

Органам государственной власти субъектов страны и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении соответствующих праздничных мероприятий.

Ранее глава государства в рамках рабочей поездки прибыл в Кемерово. Президент провел заседание Комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, а также ознакомился с работой горно-промышленного комплекса "Черниговец". Российский лидер отметил, что власти в ближайшее время рассмотрят изменения в закон о техрегламентах, чтобы усилить контроль за безопасностью в шахтах.

Путин также встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В ходе этой встречи президент обратил внимание, что 300 лет с момента начала освоения одного из крупнейших угольных бассейнов является большой датой в истории страны, поэтому праздничные мероприятия должны быть соответствующим образом подготовлены.