ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США и Мексика достигли соглашения о торговле

18:46
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Дональд Трамп заявил, что США и Мексика достигли соглашения о торговле. Переговоры с Канадой продолжаются. При этом глава Белого дома подчеркнул, что название НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле) прекратит свое существование.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции объявил о достижении соглашения о торговле с Мексикой. Слова главы Белого дома приводит "Интерфакс".

"Мы избавимся от названия НАФТА после торговой сделки с Мексикой", - подчеркнул Трамп, добавив, что соответствующих договоренностей с Канадой пока нет, но переговоры продолжатся.

Ранее Трамп заявил об улучшении отношений с Мексикой и не исключил, что страны подпишут "большое" торговое соглашение.

Вместе с тем до этого Трамп называл Мексику самой опасной страной в мире, а строительство стены между государствами было одним из его предвыборных обещаний.

Читайте также:
Главное сегодня
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение