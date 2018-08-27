Дональд Трамп заявил, что США и Мексика достигли соглашения о торговле. Переговоры с Канадой продолжаются. При этом глава Белого дома подчеркнул, что название НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле) прекратит свое существование.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции объявил о достижении соглашения о торговле с Мексикой. Слова главы Белого дома приводит "Интерфакс".

"Мы избавимся от названия НАФТА после торговой сделки с Мексикой", - подчеркнул Трамп, добавив, что соответствующих договоренностей с Канадой пока нет, но переговоры продолжатся.

Ранее Трамп заявил об улучшении отношений с Мексикой и не исключил, что страны подпишут "большое" торговое соглашение.

Вместе с тем до этого Трамп называл Мексику самой опасной страной в мире, а строительство стены между государствами было одним из его предвыборных обещаний.