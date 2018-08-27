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Минздрав предлагает потратить 2,8 млрд рублей на привлечение россиян к ЗОЖ

19:07
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Минздрав предлагает до 2024 года выделить 2,825 миллиарда рублей на привлечение россиян к здоровому образу жизни. Целевыми показателями являются снижение распространенности потребления табака, смертности мужчин трудоспособного возраста и числа абортов среди женщин фертильного возраста.

Как следует из паспорта федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", Министерство здравоохранения России предлагает до 2024 года выделить 2,825 миллиарда рублей на привлечение россиян к здоровому образу жизни. Об этом пишет ТАСС.

По планам ведомства, с нынешнего по 2024 год будет направляться 403,5 миллионв рублей на информационные кампании.

Целевыми показателями являются снижение распространенности потребления табака с 30 до 27 процентов к 2024 году, снижение смертности мужчин трудоспособного возраста с 718 до 530 человек на 100 тысяч и уменьшение числа абортов по желанию на одну тысячу женщин фертильного возраста до 6,9 человек на 2024 год.

Ранее эксперты ООН провели исследование по злоупотреблению алкоголем в 195 странах за последние 25 лет. Самая высокая смертность в странах Балтии, Восточной Европы и Африке. В частности, у России в антирейтинге второе место.

1 августа сообщалось, что самым здоровым регионом России признана Кабардино-Балкария. По данным Минздрава, там на 100 тысяч жителей приходится 95,5 тысячи заболеваний. Самым "больным" регионом стал Алтайский край с показателем 253,4 тысячи заболеваний на 100 тысяч населения.

Вместе с тем 24 июля в Минздраве рассказали, какие регионы России сильнее всего страдают от ожирения. Лидером рейтинга стал Алтайский край - там проблемы с лишним весом отмечаются у 5,5 процента граждан. Магаданская область на втором месте (3,4 процента), Курганская - на третьем (2,8 процента).

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