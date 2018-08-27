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Граждан Сирии и Ирака заподозрили в убийстве жителя немецкого Хемница

20:14
  • понедельник
  • 27 августа 2018

В немецком городе Хемниц выдан ордер на арест двух мигрантов. Как сообщило издание Bild, выходцы из Ирака и Сирии проходят в качестве подозреваемых по делу об убийстве гражданина Германии. Мужчина погиб в ночь на воскресенье после празднования дня города. Трагедия спровоцировала массовые уличные беспорядки. Началось всё как демонстрация против мигрантов. Участие в ней приняли более 800 человек, в том числе правые радикалы. В результате акция переросла в стычки с полицией.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Бориса Иванина.

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