Граждан Сирии и Ирака заподозрили в убийстве жителя немецкого Хемница

В немецком городе Хемниц выдан ордер на арест двух мигрантов. Как сообщило издание Bild, выходцы из Ирака и Сирии проходят в качестве подозреваемых по делу об убийстве гражданина Германии. Мужчина погиб в ночь на воскресенье после празднования дня города. Трагедия спровоцировала массовые уличные беспорядки. Началось всё как демонстрация против мигрантов. Участие в ней приняли более 800 человек, в том числе правые радикалы. В результате акция переросла в стычки с полицией.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Бориса Иванина.