Новый городской парк готовится к открытию в пойме реки Битца в Бутове

Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом работ по комплексному благоустройству и озеленению парка в пойме реки Битца, расположенного в Северном Бутове. Общаясь с местными жителями, он рассказал, что в районе готовится постоянная площадка для проведения ярмарок и праздничных мероприятий.

Мэр Москвы Сергей Собянин посмотрел, как идет благоустройство в парке в Северном Бутове, передает АГН "Москва". Общаясь с местными жителями, он назвал важным создание площадок в каждом районе, где можно было бы провести районное или городское мероприятие.

"Когда есть обустроенная красивая площадка, там и ярмарка может появиться, и место для проведения праздника. И не надо никуда выезжать из своего района, все будет сделано достойно", - сказал мэр.

Собянин также сообщил, что в парке будут организованы дорожки как для пешеходов, так и для велосипедистов, а зимой можно будет кататься на лыжах.

В настоящее время комплексное благоустройство парка в пойме реки Битца выполнено на 85%, говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы. Как ожидается, все работы будут завершены в сентябре 2018 года.