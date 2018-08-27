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Россия начала строительство базы ПВО в Арктике

19:39
  • понедельник
  • 27 августа 2018

В якутском порту Тикси началось строительство военного городка для военнослужащих соединения ПВО Северного флота. Он будет состоять из 11 объектов, в числе которых - общежития, административный корпус, хранилища воды и топлива, а также дизельная электростанция. Завершить работы планируют в течение полугода.

В пресс-службе Северного флота ВМФ России сообщили о начале строительства в якутском порту Тикси военного городка для военнослужащих соединения ПВО. Заявление цитирует "Интерфакс".

"Он будет состоять из 11 объектов, в том числе: общежития для военнослужащих, административного корпуса, дизельной электростанции, хранилищ воды и топлива, столовой, гаража. Все объекты будут связаны между собой крытыми переходами", - отметили представители пресс-службы.

Завершить работы планируют в течение полугода. 

Ранее стало известно, что в парламенте Великобритании представили доклад об усилении военной активности России в Арктике. Так, в регионе якобы идет строительство и реактивация баз, а также укрепление специально подготовленных подразделений. Кроме того, в документе говорилось о размещении в Арктике ракет большой дальности и систем ПВО.

25 августа сообщалось, что ПВО России в ближайшем будущем получит оружие, которое будет создано на новых физических принципах. Речь идет о методах активной и пассивной локации, самонаведении, наведении по лазерам.

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