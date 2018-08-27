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Путин прилетел в Новосибирск

20:14
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Владимир Путин в понедельник вечером прибыл в Новосибирск. Там президент примет участие в международном форуме "Технопром-2018".

Владимир Путин отправился в рабочую поездку по регионам Сибири. Как сообщает "ТВ Центр", в понедельник вечером президент прибыл в Новосибирск, где во вторник у него запланировано участие в международном форуме "Технопром", а также встреча с временно исполняющим обязанности губернатора региона Андреем Травниковым.  После этого глава государства отправится в Омскую область.

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