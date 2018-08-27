Путин прилетел в Новосибирск

Владимир Путин в понедельник вечером прибыл в Новосибирск. Там президент примет участие в международном форуме "Технопром-2018".

Владимир Путин отправился в рабочую поездку по регионам Сибири. Как сообщает "ТВ Центр", в понедельник вечером президент прибыл в Новосибирск, где во вторник у него запланировано участие в международном форуме "Технопром", а также встреча с временно исполняющим обязанности губернатора региона Андреем Травниковым. После этого глава государства отправится в Омскую область.