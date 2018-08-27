Путин поговорил по телефону с экс-главой Кузбасса Тулеевым

Владимир Путин, совершивший в понедельник рабочую поездку в Кемеровскую область, созвонился с экс-губернатором региона Аманом Тулеевым. Президент пожелал ему всего самого доброго.

Президент России Владимир Путин после встречи с врио главы региона Сергеем Цивилевым созвонился с бывшим главой Кузбасса Аманом Тулеевым, передает ТАСС.

"После встречи с руководителем области Путин позвонил Тулееву, справился о его здоровье, а также пожелал бывшему губернатору всего самого доброго", - рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник Путин посетил в Кемеровской области угольный разрез "Черниговец", пообщался с горняками и провел совещание по вопросам развития топливно-энергетической отрасли.