Почти 4 тыс. наблюдателей прошли обучение для работы на выборах мэра

Почти четыре тысячи наблюдателей прошли обучение для работы на выборах мэра Москвы. Об этом сообщили на заседании Общественного штаба. Там отметили, что те, кто будет следить за процессом голосования на загородных участках, пройдут специальный инструктаж. Планируется, что за пределами столицы наблюдать за выборами главы города будут более 200 человек. До 9-го сентября остается менее двух недель, кандидаты на пост мэра проводят агитацию и встречаются с избирателями.

Самое сладкое производство оценил кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин, открывая встречу с работниками одного из столичных кондитерских предприятий. Помимо производственных проблем, разговор заходит и об общегородских, отмечает "ТВ Центр".

Вслед за созданием крупных парков, город приступает к масштабному благоустройству жилых кварталов в рамках программы "Мой район". Внимание также будет уделено спортивным объектам шаговой доступности, школам и детским садам. В ближайшие годы изменения почувствуют жители каждого района, каждого дома. А вот то, как поменялся московский общественный транспорт, горожане уже смогли оценить. Он стал современным, комфортным, наконец, красивым. Ездить в таком без билета просто неудобно – а значит пора турникетов в салонах прошла.

"Мы боялись открывать все двери, потому что у нас еще несколько лет тому назад каждый четвертый пассажир был безбилетник. Можете представить такую массу безбилетников! Но за последние годы мы создали службу контроля на линии. Сами автобусы, трамваи, троллейбусы стали получше, покомфортнее. И люди как-то привыкли и стали практически стопроцентно оплачивать свой проезд. Поэтому мы вначале в трамваях, потом в больших автобусах ввели вход во все двери, без турникетов. С 1 сентября во всех автобусах, во всем московском транспорте мы распахнем все двери - заходите в любые", - заявил кандидат на пост мэра Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин.

Развитие общественного транспорта в столице - один из пунктов программы кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова. По его мнению, чем больше способов передвижения будет у москвичей, тем лучше. Речь, в частности, о городском монорельсе.

"Это достаточно интересное с технической точки зрения сооружение, которое, ну, можно сказать, было тогда прорывным. Это экологически безопасная система, это система, которая практически не создает шума. Это очень удачное сооружение, которое надо развивать. И что достаточно важно - это разработка полностью отечественных инженеров", - отметил кандидат на пост мэра Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов.

Михаил Дегтярев, идущий на выборы от регионального отделения ЛДПР, в понедельник организовал круглый стол, чтобы обсудить экологию в столице. А лидер либерал-демократов Владимир Жириновский тем временем побывал в гостях у московской семьи, где напомнил о важности семейных ценностей и поддержал кандидата-однопартийца на выборах.

"У нас выборы мэра Москвы. И у нас кандидат Дегтярев Михаил. У него тоже семья хорошая, можно сказать образцовая. Он, жена, трое детей. То есть вот комплект как бы самый лучший. Папа, мама, трое детей", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Встречу с избирателями в парке "Измайлово" провел кандидат от Коммунистической партии России Вадим Кумин.

"9-го числа мы должны сказать свое слово. Мы сможем сделать это, как вы думаете? Уж свое-то слово мы скажем? Должны! И давайте все посоветуемся в семьях, пригласим своих друзей, родственников и проголосуем 9-го числа за КПРФ и за общественное объединение " Моссовет", и за меня, за Вадима Кумина, как за представителя этого объединения", - заявил кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин.

К выборам мэра Москвы готовятся не только сами кандидаты и избирательные комиссии. Работать на участках 9-го сентября будут тысячи наблюдателей. Сейчас идет их обучение.

"У нас с вами в "Корпус наблюдателей" в этот раз записалось почти пять тысяч человек. Хотя вести наблюдение нам придется с вами на 3010 участках. То есть около 10% у нас является резервом. Но что более еще отрадно, что 2250 человек, то есть почти 50% - это те, кто вели уже наблюдение на президентских выборах и имеют опыт наблюдения в участковых избирательных комиссиях", - рассказал заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Шапошников.

До дня выборов остается уже менее двух недель. 9 сентября участковые избирательные комиссии будут работать не до 20 часов, как было раньше, а до 22. А еще впервые в истории москвичи смогут проголосовать на так называемых дачных избирательных участках. Их откроют в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях.

Алексей Платонов, Александр Шкарбанов и Андрей Булычев. "ТВ Центр".