Власти Москвы увеличивают объемы социальной поддержки инвалидов

В Москве готовится к открытию Центр комплексной реабилитации инвалидов "Бутово". Он примет первых пациентов уже этой осенью. Ежегодно помощь здесь смогут получать две с половиной тысячи человек - детей и взрослых. Помимо отделений диагностики и физиотерапии, в учреждении откроются кабинеты социокультурной и профессиональной реабилитации, а также трудовые мастерские. В понедельник Центр посетил Сергей Собянин и провел заседание Координационного совета по делам инвалидов.

Иппотерапия - это неспешный шаг лошади, который для человека, не владеющего своим телом, оказывает лечебный эффект. Такое общение успокаивает, дает правильную мышечную нагрузку. Встречи на манеже для особенных ребят - теперь не только долгожданные. Предсказуемые. В Центре вообще, как в сказке, есть то, во что сложно поверить. К такому спектру занятий еще не привыкли, сообщает "ТВ Центр".

В бутовском центре к реабилитации подходят комплексно. И никому не отказывают. Ни в лечении, ни в компании. Есть зал ЛФК, бассейн, бальнеотерапия, стационарное отделение для мам с детьми до трех лет. Сюда вообще принимают тех, кому от 0 до 35 лет. Лечат, учат, развивают. В ортопедическом костюме "Атлант" детей обучают естественным движениям, которые в силу заболевания они пропустили. Ползать, держать голову, делать первые шаги.

Платон пошел 18 апреля. Собрав волю в кулак и стиснув зубы. Видно, что каждый шаг дается с трудом. Но стимул двигаться дальше есть - через неделю мальчик идет в первый класс. Сняв костюм, он забывается и держит осанку. А так передвигается Виктор (см. видео). Ему помогает экзоскелет. Чтобы тот работал, нужны два помощника и один планшет. Курс из 28 занятий сотворил чудо.

Виктор Лопаткин: Это непередаваемые ощущения, что ты можешь встать первый раз на ноги после нескольких лет без движения. Прогресс не стоит на месте, появляется новое, современное оборудование. Продолжит ли город оснащать учреждения новым оборудованием?

Сергей Собянин: Насколько я понимаю, опыт оказался удачным. Наверное, возможно, если это необходимо для учреждений, увеличить количество такого оборудования. Давайте подумаем, сколько нужно, и закупим.

На заседании Коорди­национного совета по делам инвалидов говорили о безбарьерной среде, образовании и трудоустройстве, о модернизации системы реабилитации.

"Мы радикально увеличили меры социальной поддержки инвалидов и членов их семей. Помимо этого мы говорили и о вопросах развития помощи, реабилитации для инвалидов. Сегодняшний Центр хорошо демонстрирует, что мы двигаемся по этому пути. Мы видим, что здесь есть все возможности для стационарной реабилитации, для посещения и оказания содействия в режиме дневного стационара и консультаций и даже такие инновационные методы, как общение с животными, лошадьми, собаками", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пример - бутовский центр. Место, куда ребята хотят возвращаться.

"Ничего такого у нас не было. Этот огромный, потрясающий центр, куда дети могут прийти с родителями, где чувствуется забота, где чувствуется тепло, добро", - оценила председатель Комиссии по поддержки семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Этот дом - для тех, кому так нужно человеческое тепло и забота - откроется осенью. Когда наладят оборудование и повесят занавески.

Анастасия Мартынова, Андрей Пашутин, Андрей Талалай, Дмитрий Шаракин и Максим Сидоренко, "ТВ Центр", Москва.