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Опубликовано видео отдыха Путина в Сибири

20:14
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Пресс-служба Кремля поделилась видео поездки Владимира Путина в Республику Тыва. Как видно на кадрах, президент сначала прокатился на катере, а потом совершил поход в горы. Там он собирал грибы вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и любовался красотами региона.

В выходные, перед началом рабочей недели, президент Владимир Путин отдыхал в Тыве, передает "ТВ Центр". В горах республики глава государства бывал уже неоднократно, в частности, весьма успешно рыбачил.

На этот раз глава государства совершил небольшой поход в верховьях Енисея. Он начался поездкой на катере, затем участники вышли на пеший маршрут. Сопровождали Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Тыва - один из самых интересных для путешествий регионов России. Он расположен в географическом центре Азии, здесь открыто немало стоянок древних людей, необычайно красивы и тувинские ландшафты. А тайга, среди прочего, богата грибами. Участники похода, как сообщается, собрали неплохой урожай.

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