"Мосфильм" готовится к открытию двух уникальных объектов

В России отмечают День кино. Выбор даты уходит корнями в далекий 1919 год, когда Совет народных комиссаров РСФСР принял очередной декрет о национализации кинодела. Однако праздник стали отмечать значительно позже. К тому времени успехи отечественных кинематографистов получили мировое признание. Представители нашей страны неоднократно становились номинантами и лауреатами самых престижных профессиональных премий.

Мосфильм - удивительное место. Делаешь несколько шагов - и из старой Москвы попадаешь в Петербург XIX века. И тут же - неожиданно для себя - видишь будущее российского кино.

Мечты сбываются. На знаменитой киностудии готовятся к открытию двух уникальных объектов, передает "ТВ Центр". Нового - 16-го по счету - съемочного павильона и комплекса сценическо-постановочных средств. Оба поражают размерами и возможностями. Здесь можно реализовать любой самый смелый кино- и телепроект. Хоть космическую станцию построить, хоть небоскреб. И это лишь первая очередь. Вскоре здесь появятся еще один павильон и киноконцертный зал.

"С вводом этих объектов это будет совсем эксклюзивное. Потому что такого дома костюма и реквизита - такого однозначно в мире нет! Там будет стоять всё! У нас более 400 тысяч единиц хранения", - рассказал кинорежиссёр, народный артист России, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. Он уверен, что сравнивать новый комплекс с каким-либо другим - бессмысленно.

Внушительное и стильное снаружи, многофункциональное - внутри. Это здание - мечта кинематографистов. На нескольких уровнях в комфортных условиях скоро окажутся тысячи предметов: мебель, оружие, люстры.

"Здесь это будет все храниться. Естественно, здесь будет новая система - со штрихкодами, электронная, то есть легко будет найти", - сообщил Шахназаров.

Желающих воспользоваться такими возможностями "Мосфильма" - немало. В России кино по-прежнему - важнейшее из искусств. Чиновники говорят, доля отечественных фильмов в прокате выросла вдвое - до 25%. Но и этого недостаточно.

"Российского кино на самом деле не так много. Премьеры громкие, об этом много говорят. Но если вы сейчас подойдете к кинотеатру, вы вряд ли увидите много российских картин. Их просто физически мало", - заявил Шахназаров.

Расстановка сил в прокате - действительно неравная. Нашим фильмам противостоит мощная армия заокеанских монстров, секретных агентов и героев комиксов. Конечно, замечательные российские режиссеры снимают не менее замечательные картины. Экспериментируют с жанрами, получают призы. Снимают полный метр на телефон или с экрана ноутбука. Хорошо, если при этом удается рассказать простую человеческую историю.

"Очень мало таких картин, где можно увидеть что-такое - о жизни человеческой души. На самом деле можно и о простых людях снять. Это уже мера таланта. Если вы упомянули "Курьер" - спасибо - то там не было никаких эффектов. Там были просто простые люди. Значит, можно делать фильмы и без эффектов, без космоса, и чтобы это было интересно. И смешно, и грустно", - уверен Шахназаров.

Снимать продолжение "Курьера" Карен Шахназаров отказался. Говорит, пусть этим молодые займутся. Главное, что все условия для них - на "Мосфильме" - уже созданы.

Ольга Стрельцова, Олег Лапшов, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".