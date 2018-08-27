Рябков: США не готовы честно действовать в рамках выполнения минских соглашений

США не готовы честно и последовательно действовать в направлении полного выполнения минских соглашений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он добавил, что Вашингтон наращивает усилия по "подпитке Киева" оружием.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты не готовы к последовательным действиям в рамках исполнения минских соглашений. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на "Россию 1".

"Наш вывод такой, что США не готовы честно и последовательно действовать в направлении полного выполнения минского пакета мер. А для этого нужно усилить давление на Киев, не поощрять реваншистские настроения", - подчеркнул Рябков.

Он также добавил, что Вашингтон наращивает усилия по "подпитке Киева" оружием и тем самым "играет с огнем", вставая на путь дестабилизации через поощрение проведения учений в непосредственной близости от российских границ.

27 августа президент Украины Петр Порошенко предложил Западу заняться восстановлением страны, а разные области Донбасса сделать зонами ответственности разных европейских стран.

23 августа в Минобороны Украины сообщили о гибели четырех украинских военнослужащих в Луганской области в результате пятичасового боя. В Киеве утверждают, что отбили атаку противника на свои позиции, однако у ЛНР - прямо противоположная версия боя.