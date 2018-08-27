Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных "Миротворца"

Британский музыкант Роджер Уотерс попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Одного из основателей рок-группы Pink Floyd обвиняют в "антиукраинской пропаганде".

Украинский сайт "Миротворец" внес в базу данных одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Его обвиняют в "антиукраинской пропаганде" из-за его недавнего интервью российской газете, передает РИА Новости.

В сообщении на сайте "Миротворца" говорится, что музыкант внесен в базу данных за "покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией".

Ранее Уотерс в интервью "Известиям" ответил на вопрос о статусе Крыма. "Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", - сказал он.