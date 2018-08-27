Самые аварийные участки дорог в Дагестане оснастят камерами

На 53 аварийных участках дорог Дагестана протяженностью 105 километров установят 127 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Согласно информации республиканского управления МВД, число ДТП в Дагестане в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло почти на 20%.

В пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана сообщили, что на 53 аварийных участках дорог республики появятся комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом пишет ТАСС.

"Определены 53 места концентрации аварийности протяженностью 105 километров, где планируется установка 127 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. 30 комплексов планируется установить до 1 декабря этого года", - рассказал заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров.

Согласно информации республиканского управления Министерства внутренних дел, число ДТП в Дагестане в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло почти на 20 процентов и составило более 1,8 тысячи. При этом 86 процентов всех аварий в республике случаются по вине водителей.

24 августа сообщалось, что в Дагестане около населенного пункта Кочубей произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии погибли четыре человека. Вместе с тем 20 августа стало известно, что в результате столкновения легкового автомобиля с "Газелью" в Дагестане пострадали 20 человек.