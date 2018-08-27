ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самые аварийные участки дорог в Дагестане оснастят камерами

20:56
  • понедельник
  • 27 августа 2018

На 53 аварийных участках дорог Дагестана протяженностью 105 километров установят 127 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Согласно информации республиканского управления МВД, число ДТП в Дагестане в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло почти на 20%.

В пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана сообщили, что на 53 аварийных участках дорог республики появятся комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом пишет ТАСС.

"Определены 53 места концентрации аварийности протяженностью 105 километров, где планируется установка 127 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. 30 комплексов планируется установить до 1 декабря этого года", - рассказал заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров.

Согласно информации республиканского управления Министерства внутренних дел, число ДТП в Дагестане в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло почти на 20 процентов и составило более 1,8 тысячи. При этом 86 процентов всех аварий в республике случаются по вине водителей.

24 августа сообщалось, что в Дагестане около населенного пункта Кочубей произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии погибли четыре человека. Вместе с тем 20 августа стало известно, что в результате столкновения легкового автомобиля с "Газелью" в Дагестане  пострадали 20 человек.

Читайте также:
Главное сегодня
Камеры видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение