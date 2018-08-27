Российские военные провели пуски крылатых ракет "Яхонт"

Российские военные в ходе учений Тихоокеанского флота провели пуски крылатых ракет "Яхонт". Испытания, видеозапись которых распространило Министерство обороны, прошли в Охотском море.
Ракеты запускали с комплексов "Бастион" по надводным целям. "Бастионы" предназначены для береговой обороны и способны поражать корабли противника в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия с их стороны, передает "ТВ Центр".
В ходе маневров также были проведены пуски крылатых ракет "Вулкан" с боевых кораблей. Эти виды российского вооружения способны эффективно поражать морские цели на расстоянии до тысячи километров.
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