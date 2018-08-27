Беременным и несовершеннолетним в колониях повысят нормы питания

Согласно проекту приказа Минюста, нормы питания в колониях и СИЗО повысят для беременных и кормящих женщин, а также для несовершеннолетних и инвалидов. Кроме того, в проекте предлагается установить рацион питания для осужденных в тех случаях, когда приготовление горячей пищи невозможно.

Для беременных и кормящих женщин, а также для несовершеннолетних, отбывающих наказание в колониях и СИЗО, повысят нормы питания. Проект соответствующего приказа разработало Министерство юстиции России, передает РИА "Новости".

Согласно тексту пояснительной записки, проект приказа подготовили с учетом норм лечебного питания, которые рекомендует Министерство здравоохранения. В соответствующую группу лиц входят также инвалиды I и II групп.

Кроме того, в проекте предлагается установить рацион питания для осужденных в тех случаях, когда приготовление горячей пищи невозможно, а также нормы замены одних продуктов питания другими.

Ранее правительство поручило Минюсту разобраться с ситуацией вокруг питания в учреждениях ФСИН осужденных беременных женщин, подростков, больных и инвалидов.