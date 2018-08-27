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Пользователи из США и Европы пожаловались на сбои в работе Instagram

21:55
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Более 1200 пользователей из США, Германии, Великобритании, Нидерландов, а также из Санкт-Петербурга и Москвы пожаловались на сбои в работе Instagram. Юзеры не могли обновить ленту новостей, зайти на веб-страницу соцсети и авторизоваться под своими логинами.

Вечером 27 августа в социальной сети Instagram произошел массовый сбой, о чем свидетельствуют данные портала Downdetector.

На проблему пожаловались более 1200 пользователей - преимущественно, из Соединенных Штатов, Германии, Великобритании, Нидерландов, а также из Санкт-Петербурга и Москвы. Сбой зафиксировали в 20:05 по московскому времени. 

59 процентов из обратившихся с жалобами юзеров отметили невозможность обновить ленту новостей, 25 процентов обратили внимание на проблемы с веб-страницей соцсети. Еще 15 процентов не смогли авторизоваться в Instagram под своими логинами.

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