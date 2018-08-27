Боевики на юго-западе Сирии за сутки сдали 11 тонн боеприпасов

На юго-западе Сирии боевики за сутки сдали 231 единицу стрелкового оружия и 11 тонн артиллерийских боеприпасов и боеприпасов к стрелковому оружию. При этом из Идлиба через гуманитарный коридор Абу-эд-Духур за сутки вывели 642 беженца, среди которых - 321 ребенок, а также семь единиц техники.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков рассказал о ходе процесса деэскалации на юго-западе САР. Его слова приводит ТАСС.

"Бывшими членами незаконных вооруженных формирований на юго-западе САР за сутки сдана 231 единица стрелкового оружия и 11 тонн артиллерийских боеприпасов и боеприпасов к стрелковому оружию", - сказал Цыганков.

Он также добавил, что из Идлиба через гуманитарный коридор Абу-эд-Духур за сутки вывели 642 беженца, среди которых - 321 ребенок, а также семь единиц техники. При этом медицинскую помощь оказали 221 сирийцу, из них 109 - дети.

Вместе с тем генерал-майор подчеркнул, что в Идлибской зоне деэскалации продолжают действовать незаконные вооруженные формирования. В течение суток они обстреляли, в частности, такие населенные пункты, как Бариша, Икко, Кермель и Сафсафа, а также районы Халидия, Виляль, Марааназ и Маканис-эд-Дувайри. Кроме того, под обстрел попали северо-западные окраины города Алеппо.