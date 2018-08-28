Ректор ВШЭ Кузьминов: мы стали конкурентоспособны с европейскими столицами

Каким, с точки зрения учёных, должен быть современный город, удобный для жителей? Учитывают ли столичные власти при подготовке тех или иных решений мнение экспертов? И легко ли выпускникам московских вузов найти сегодня в столице работу по специальности? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Ярослав Кузьминов.

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил ректор Высшей школы экономики, депутат Московской городской думы Ярослав Кузьминов. "Наши студенты чувствуют темп обновлений Москвы, создание нового пешеходного города. Университет (ВШЭ – прим. ред.) – это Мясницкая улица. Если мы с вами вспомним, чем была эта улица 4 года назад и какая она сейчас – это такая фотография изменения Москвы. Мы стали конкурентоспособны с любыми европейскими столицами", - рассказал Кузьминов. Полный комментарий эксперта смотрите в видео.