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Ректор ВШЭ Кузьминов: мы стали конкурентоспособны с европейскими столицами

09:15
  • вторник
  • 28 августа 2018

Каким, с точки зрения учёных, должен быть современный город, удобный для жителей? Учитывают ли столичные власти при подготовке тех или иных решений мнение экспертов? И легко ли выпускникам московских вузов найти сегодня в столице работу по специальности? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Ярослав Кузьминов.

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил ректор Высшей школы экономики, депутат Московской городской думы Ярослав Кузьминов.

"Наши студенты чувствуют темп обновлений Москвы, создание нового пешеходного города. Университет (ВШЭ – прим. ред.) – это Мясницкая улица. Если мы с вами вспомним, чем была эта улица 4 года назад и какая она сейчас – это такая фотография изменения Москвы. Мы стали конкурентоспособны с любыми европейскими столицами", - рассказал Кузьминов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Ярослав Кузьминов, ректор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"
Ярослав Кузьминов, ректор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"
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