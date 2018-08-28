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Пентагон отрицает подготовку к удару по Сирии

08:25
  • вторник
  • 28 августа 2018

Пентагон опроверг заявление Минобороны России о том, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара. Тем не менее, подобные меры могут быть предприняты, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

США не собираются наносить ракетный удар по Сирии, об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

"Российские сообщения о наращивании военной мощи США в восточной части Средиземноморья являются не более чем пропагандой. Это неправда. Однако это не означает, что мы не готовы действовать, если президент отдаст такой приказ. Как вы знаете, мы не говорим о будущих военных действиях или о том, какой может быть или не быть наша реакция в ответ на удар Асада с применением химического оружия", - заявил представитель Минобороны США Эрик Пэхон.

В Пентагоне выразили обеспокоенность сообщениями о возможной атаке сирийских военных с применением химического оружия.

27 августа в Минобороны России рассказали, что США наращивают военную группировку в Средиземном море для удара по Сирии.

"Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химического оружия", - сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

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