Российские студенты получат военную специальность без службы в армии

Студенты гражданских вузов в России смогут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Молодые люди, которые получают образование в институтах без военных кафедр, смогут поступить в учебные военные центры при других вузах.

Студенты вузов смогут получить военную специальность, не проходя срочную службу. Эксперимент стартует в Сибири, после чего его расширят на всю страну. Об этом пишет газета "Известия".

Благодаря нововведению, учащиеся институтов без военных кафедр смогут поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах. Первый УВЦ начал свою работу в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета (СФУ). Там на двух военных кафедрах будут обучаться студенты СФУ, а также других учебных заведений.

Студенты смогут посещать новые центры раз в неделю. После окончания УВЦ будут выдаваться гражданские дипломы, а также военный билет с указанием звания и военно-учетной специальности выпускника. После присяги бывшие студенты получат звание сержантов или рядовых запаса.

Эти выпускники не будут подлежать призыву в армию, но смогут служить по своему желанию, подписав контракт с Минобороны. Первоначальный оклад выпускника будет составлять 20 тысяч рублей, не считая выплат на аренду жилья, надбавки за хорошую физподготовку и ряда других льгот.

Три года службы позволят специалисту вступить в ипотечную программу Министерства обороны. Зарплата с каждым годом будет расти. В результате с учетом всех выплат сержант будет зарабатывать до 70 тысяч рублей в месяц.

Обучение по всей стране будет оплачиваться военным ведомством. Новая система, как отмечают эксперты, поможет создать глубокий резерв военных кадров с высшим техническим образованием и будет выгодна регионам, благодаря появлению в них новых рабочих мест.

Закон о замене военных кафедр на УВЦ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступит в силу в феврале 2019 года.