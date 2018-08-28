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На продвижение туризма в России потратят более 4 миллиардов рублей

08:46
  • вторник
  • 28 августа 2018

До 2025 года на продвижение российского туристического продукта на мировом и внутреннем рынке планируется потратить более четырех миллиардов рублей. Более половины суммы будет выделено из федерального и региональных бюджетов.

Более четырех миллиардов рублей потратят на продвижение туризма в России в ближайшие семь лет. Из них 2,5 миллиарда планируется выделить из федерального и региональных бюджетов, пишет газета "Известия".

В рабочей версии федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)" предполагается, в том числе обустроить инфраструктуру туристических объектов, повысить квалификацию персонала отрасли и субсидировать предпринимателей, занятых на туристическом рынке.

Также в документе говорится, что на информационную пропаганду и распространение социальной рекламы о туризме в России по всему миру и внутри страны запланировали выделить около 2,2 миллиарда рублей.

Кроме того, в целях привлечения туристов будут организованы различные туристские форумы, выставки, а также другие подобные мероприятия, на которые предполагается израсходовать 1,4 миллиарда рублей.

Расходы на "создание конкурентоспособного цифрового контента" составят 402 миллиона рублей. Из них большая часть будет выделена из федерального бюджета.

В процессе реализации федеральной программы планируется увеличить рост совокупного туристского потока по России на 28%.

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