В Забайкалье неизвестные пытались напасть на воинский эшелон

Несколько человек напали на воинский эшелон в Забайкалье. Одного из нападавших застрелил часовой, остальные скрылись. В результате ЧП ранены три человека. Причиной конфликта могла стать ссора в привокзальном кафе.

В Забайкальском крае неизвестные попытались напасть на караул воинского эшелона, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Инцидент произошел в ночь на 27 августа в районе железнодорожной станции Петровский завод. Группа людей намеревалась атаковать караул, несмотря на предупредительный выстрел часового, отмечает "МИР24".

"В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные нападавшие скрылись", - сообщили военные.

Представители военного округа добавили, что часовой применил оружие в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной службы ВС России.

Как сообщает источник агентства в администрации района, в результате инцидента пострадали трое местных жителей. Причиной конфликта могла стать ссора в привокзальном кафе, где один из местных жителей напал на солдат с холодным оружием. Затем группа людей побежала за военнослужащими к эшелону.