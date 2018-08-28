В сети появилось видео грубого общения Порошенко с журналистом

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения госпредприятия "Зоря-Машпроект" в Николаеве грубо ушел от ответа журналисту. Инцидент попал на видео.

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения предприятия в Николаеве грубо пообщался с местным журналистом. Инцидент попал на видео. Ролик на своей странице в Facebook опубликовал корреспондент издания "НикВести" Иван Казора.

По словам журналиста, он задал президенту вопрос о выполнении его обещаний, которые он дал жителям Николаева несколько месяцев назад.

"Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке – так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу", - рассказал Казора.

Затем, по словам корреспондента, к нему подошел глава Николаевской области Алексей Савченко и оттолкнул его от президента. Казора отметил, что такой реакции можно было ожидать от любого украинского политика, но не от президента в канун предвыборной кампании.

"После сегодняшнего у меня в принципе больше нет вопросов к Петру Порошенко. А то еще действительно выйду, а мне расскажут", - заключил журналист.