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В сети появилось видео грубого общения Порошенко с журналистом

08:47
  • вторник
  • 28 августа 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения госпредприятия "Зоря-Машпроект" в Николаеве грубо ушел от ответа журналисту. Инцидент попал на видео.

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения предприятия в Николаеве грубо пообщался с местным журналистом. Инцидент попал на видео. Ролик на своей странице в Facebook опубликовал корреспондент издания "НикВести" Иван Казора. 

По словам журналиста, он задал президенту вопрос о выполнении его обещаний, которые он дал жителям Николаева несколько месяцев назад. 

"Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке – так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу", - рассказал Казора.

Затем, по словам корреспондента, к нему подошел глава Николаевской области Алексей Савченко и оттолкнул его от президента. Казора отметил, что такой реакции можно было ожидать от любого украинского политика, но не от президента в канун предвыборной кампании. 

"После сегодняшнего у меня в принципе больше нет вопросов к Петру Порошенко. А то еще действительно выйду, а мне расскажут", - заключил журналист. 

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