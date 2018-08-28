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В Москве после дорожного конфликта задержаны 18 человек

09:17
  • вторник
  • 28 августа 2018

Полиция задержала 18 человек, которые устроили дорожный конфликт со стрельбой. Пострадали как минимум два человека. Начата проверка.

В столичном регионе Бирюлево-Западное произошел дорожный конфликт со стрельбой, об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на улице Булатниковская возле дома №18. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек.

В результате конфликта пострадали как минимум два человека. У одного мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и колото-резаное ранение живота. У другого - огнестрельные и колото-резаные раны конечностей. Они госпитализированы.

По факту случившегося полиция начала проверку.

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