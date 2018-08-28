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Российский военный сбил на машине двух пешеходов в Киргизии

09:16
  • вторник
  • 28 августа 2018

Российский военный сбил на машине женщину и ребенка в Киргизии. Как сообщило МВД республики, женщина умерла по дороге в больницу, ребенок госпитализирован.

В Киргизии российский военный сбил на машине женщину и ребенка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД республики. 

"ДТП произошло в селе Лебединовка Аламединского района Чуйской области республики. Военнослужащий, управляя автомашиной Hyundai, совершил автонаезд на женщину с ребенком", - говорится в сообщении.

Женщина умерла по дороге в больницу, ребенок госпитализирован. Российский военнослужащий не скрывался с места ДТП. Его имя, фамилию и должность в МВД не сообщили. Согласно российско-киргизским договоренностям, военнослужащие авиабазы России в Канте обладают дипломатической неприкосновенностью. 

"Военнослужащие российской авиабазы в настоящее время по своей инициативе начали сбор средств для оказания помощи семье погибшей и пострадавшего ребенка", - сообщили в российском посольстве в Бишкеке.

Минобороны России случившееся не прокомментировало. 

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