Российский военный сбил на машине двух пешеходов в Киргизии

Российский военный сбил на машине женщину и ребенка в Киргизии. Как сообщило МВД республики, женщина умерла по дороге в больницу, ребенок госпитализирован.

В Киргизии российский военный сбил на машине женщину и ребенка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД республики.

"ДТП произошло в селе Лебединовка Аламединского района Чуйской области республики. Военнослужащий, управляя автомашиной Hyundai, совершил автонаезд на женщину с ребенком", - говорится в сообщении.

Женщина умерла по дороге в больницу, ребенок госпитализирован. Российский военнослужащий не скрывался с места ДТП. Его имя, фамилию и должность в МВД не сообщили. Согласно российско-киргизским договоренностям, военнослужащие авиабазы России в Канте обладают дипломатической неприкосновенностью.

"Военнослужащие российской авиабазы в настоящее время по своей инициативе начали сбор средств для оказания помощи семье погибшей и пострадавшего ребенка", - сообщили в российском посольстве в Бишкеке.

Минобороны России случившееся не прокомментировало.