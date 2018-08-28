Moody’s: санкции США почти не окажут влияния на экономику России

Москва ответит на американские санкции по принципу взаимности. Об этом заявил Сергей Лавров в опубликованном во вторник интервью словацкой газете. Новый пакет ограничений, который вступил в силу накануне, обсуждают и международные рейтинговые агентства. Прогнозы оптимистичные - на российскую экономику санкции не окажут существенного влияния.

Запрет на продажу авиационной техники, товаров двойного назначения, электроники, которые оказались в новом санкционном списке, на экономике России вряд ли отразятся. А если и повлияют, то крайне не значительно. Равно, как отказ предоставлять нашей стране госкредиты и оказывать финансовую помощь. Такой вывод делает крупнейшее рейтинговое агентство Moody's. Эти сферы и в лучшие годы не были основой торгово-экономических отношений, передает "ТВ Центр".

"За последние годы произошло существенное сокращение торговли между Россией и США, и российское правительство имеет минимальную зависимость от внешнего банковского финансирования. Как следствие, кредитное влияние недавно введённых санкций на финансирование российского правительства или российскую экономику, скорее всего, будет относительно ограниченным, если они не вызовут значительного снижения доверия инвесторов", - сообщили в Moody's.

Доверие инвесторов пока не снижается. Даже несмотря на то, что Конгресс США обсуждает новые санкции против российских госбанков. Но и в случае их введения, пишет Moody's, вряд ли это вызовет общесистемный банковский кризис. Разве что финансовые учреждения России испытают некоторые сложности с предоставлением кредитов. Но и это не критично. Проще говоря, международное агентство делает вывод - прогноз по суверенному рейтингу России, несмотря на санкции, позитивный. Не произошло ничего экстраординарного и в системе политических отношений Москвы и Вашингтона. Хотя Белый дом, мягко говоря, и ведет себя не последовательно, но в контексте последних событий вполне ожидаемо. Заявлять с одной стороны о готовности к диалогу. С другой - вводить санкции. К таким поворотам в Москве уже привыкли, заявил Сергей Лавров в интервью словацкой газете "Правда".

"Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности. При этом остаёмся открытыми к выстраиванию нормальных, взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе учёта интересов друг друга", - заявил министр.

Несмотря на тактичный и корректный ответ, Лавров все же подчеркнул, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны. Москва разработала пакет ответных мер. Детали пока не известны. Но в любом случае, на международных биржах, никакого ажиотажа. Торговые площадки на решение Вашингтона отреагировали спокойно. Курс рубля к доллару, почти не изменился.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".