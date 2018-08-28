Собянин открыл парк 50-летия Октября после проведенного благоустройства

Велодорожки, скалодром и скейтпарк. Парк 50-летия Октября на западе столицы полностью обновился. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел итоги масштабной реконструкции.

Мэр столицы Сергей Собянин во вторник проинспектировал реконструкцию парка 50-летия Октября. Для любителей активного отдыха построили десятки спортивных площадок, передает "ТВ Центр".

Все желающие смогут поиграть в волейбол, баскетбол, бадминтон и теннис. А для детей продумали безопасные развлекательные зоны. Парк дополнительно озеленили - высадили несколько сотен деревьев и кустарников. Изюминкой стали яркие цветники.

Позаботились и о животных - созданы специальные прогулочные и дрессировочные зоны для собак. Старый московский парк полностью преобразился. Теперь это чистая, оборудованная всем необходимым современная прогулочная зона для москвичей.

"Парк преобразился. Долго мы спорили, что здесь делать. Кто-то говорил - ничего не надо делать, что все замечательно, другие - что надо все переделать, третьи говорили третье. Так мы два года обсуждали, что надо доделать, но судя по тому, что в парк по выходным приходит много людей, мы сделали нужное дело", - приводит слова Собянина АГН "Москва".