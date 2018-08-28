Лавров: "русских хакеров" придумали американские демократы

Демократическая партия США выдумала скандал вокруг "русских хакеров", чтобы оправдать свое поражение на президентских выборах в 2016 году. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, зачем в США придумали "русских хакеров", передает РИА Новости.

"Есть серьезные основания утверждать, что эта кампания имеет сугубо внутриамериканское происхождение, поскольку инициировавшая ее демократическая администрация выборы проиграла и вместо того, чтобы это признать и спокойно уйти, произвела на свет неких воображаемых "русских хакеров", - рассказал глава МИД в интервью словацкой газете "Правда".

Москва неоднократно просила Вашингтон предоставить какие-либо данные о вмешательстве России во внутренние процессы США, но никаких доказательств до сих пор нет. Создать совместную рабочую группу по кибербезопасности в Соединенных Штатах не хотят.

"Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Это не наш метод. В течение многих лет мы фиксируем непрекращающиеся попытки повлиять на внутриполитические процессы в России. Так что у тех, кто нас в чем-то обвиняет, у самих, как говорится, рыльце в пушку", - заключил Лавров.