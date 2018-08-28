Шоу барабанщиков и оркестр на бегу: что ждет гостей фестиваля "Спасская башня"

Шоу барабанщиков, итальянский оркестр на бегу и другие сюрпризы ожидают гостей военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Кроме традиционных вечерних представлений от музыкантов со всего света, зрителей ждёт обширная детская программа.

Оркестр карабинеров из княжества Монако даже летом в зимней форме. На улице 30 градусов, но гвардейцы не жалуются. Не упускают шанса выйти на брусчатку Красной площади и прорепетировать.

Оркестр карабинеров - элитное подразделение вооружённых сил Монако. Основную часть службы они защищают князя. Каждый из музыкантов - отличный стрелок, владеет боевыми искусствами, есть даже должность военного дайвера. График позволяет репетировать один раз в 3 недели. Чтобы конкурировать с большими оркестрами, музыкантам пришлось делать ставку на современность. Кроме духовых и барабанов, на сцене электрогитара. В репертуаре - саундтреки из "Звездных воин" и "Игры престолов" и, конечно, зажигательные хиты 1970-х.

Уже традиционно на Красной площади открылся детский городок фестиваля "Спасская башня". Весь день зрителей радуют выступления на сцене, а между ними мастер-классы и тематические площадки.

Мастер-класс дает итальянский оркестр. Эффектные шляпы с перьями глухаря 100 лет назад служили маскировкой для стрелка, а со временем стали визитной карточкой полка берсальеров.

"Мы впервые в России. Нас впечатлил масштаб этого фестиваля. Мы никогда раньше не выступали на таком грандиозном событии. Это просто фантастика", - рассказал дирижер Фаусто Ньеро.

Невероятная энергия. Итальянцы срывают овации в вечернем шоу. Это единственный оркестр Италии, исполняющий произведения на бегу. Скорость – ровно 180 шагов в минуту. С каждым годом выступления коллективов со всего света становятся все более красочными. Организаторы готовят грандиозную церемонию закрытия фестиваля. "ТВ Центр" будет вести прямую трансляцию 2 сентября.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".