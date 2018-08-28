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Шоу барабанщиков и оркестр на бегу: что ждет гостей фестиваля "Спасская башня"

11:53
  • вторник
  • 28 августа 2018

Шоу барабанщиков, итальянский оркестр на бегу и другие сюрпризы ожидают гостей военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Кроме традиционных вечерних представлений от музыкантов со всего света, зрителей ждёт обширная детская программа.

Оркестр карабинеров из княжества Монако даже летом в зимней форме. На улице 30 градусов, но гвардейцы не жалуются. Не упускают шанса выйти на брусчатку Красной площади и прорепетировать.

Оркестр карабинеров - элитное подразделение вооружённых сил Монако. Основную часть службы они защищают князя. Каждый из музыкантов - отличный стрелок, владеет боевыми искусствами, есть даже должность военного дайвера. График позволяет репетировать один раз в 3 недели. Чтобы конкурировать с большими оркестрами, музыкантам пришлось делать ставку на современность. Кроме духовых и барабанов, на сцене электрогитара. В репертуаре - саундтреки из "Звездных воин" и "Игры престолов" и, конечно, зажигательные хиты 1970-х.

Уже традиционно на Красной площади открылся детский городок фестиваля "Спасская башня". Весь день зрителей радуют выступления на сцене, а между ними мастер-классы и тематические площадки.

Мастер-класс дает итальянский оркестр. Эффектные шляпы с перьями глухаря 100 лет назад служили маскировкой для стрелка, а со временем стали визитной карточкой полка берсальеров.

"Мы впервые в России. Нас впечатлил масштаб этого фестиваля. Мы никогда раньше не  выступали на таком грандиозном событии. Это просто фантастика", - рассказал дирижер Фаусто Ньеро.

Невероятная энергия. Итальянцы срывают овации в вечернем шоу. Это единственный оркестр Италии, исполняющий произведения на бегу. Скорость – ровно 180 шагов в минуту. С каждым годом выступления коллективов со всего света становятся все более красочными. Организаторы готовят грандиозную церемонию закрытия фестиваля. "ТВ Центр" будет вести прямую трансляцию 2 сентября.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Репетиция открытия фестиваля "Спасская башня"
Репетиция открытия фестиваля "Спасская башня"
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