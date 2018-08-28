Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Артёма Барсина

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение трёхлетнего Артёма Барсина. У мальчика - острый лимфоблатный лейкоз - это раковое заболевание крови. Необходим длительный курс лечения дорогим препаратом. Это будет стоить больше полумиллиона рублей. Помочь Артёму может каждый.

Энергичный и общительный мальчуган с удовольствием знакомится. Наспех осмотрев подарки, он спешит к сверстникам. Туда, где шум-гам, игры и друзья. Еще весной собирался пойти в детский сад, а оказался в больнице. Такой неподдельной легкости мама Артёма готова позавидовать. Когда волной накатывают воспоминания, слез не сдержать.

Думали, что причина бессимптомной температуры в инфекции. Ее и лечили. Но лихорадка не сдавалась. Когда сын обессилел настолько, что даже глаза не открывал, родители заподозрили неладное. В Тверской областной больнице диагноз "острый лимфобластный лейкоз" прозвучал как приговор.

Врачи про болезнь много знают. Она хорошо изучена и успешно лечится. В Российской детской клинической больнице, куда Артёма в тяжелом состоянии привезли на реанимобиле, состояние мальчика сначала стабилизировали, затем - начали целенаправленную терапию.

Лечение острого лейкоза требует невероятной дисциплины - уколы и капельницы строго по часам. После месяца лечения детский организм откликнулся, болезнь отступила. Чтобы ее победить, нужно лекарство "Кидролаза". Аналоги сделают только хуже - дадут ненужные осложнения, потратят ценное время и уведут от цели.

"Это не та группа пациентов, на которых надо экспериментировать и подбирать, и что-то доказывать. Если мы видим тяжелые аллергические или токсические реакции на препараты группы аспарагиназы - это с одной стороны, жизнеугрожающие возможные осложнения, с другой стороны - это потеря шанса для ребенка на полное и бесповоротное выздоровление", - рассказала заведующая отделением гематологии и химиотерапии Наталья Пономарева.

Препарат препятствует размножению злокачественных клеток. Отлавливает их на ранних этапах деления. Благодаря лекарству у Артёма уже ремиссия. Одно "но". "Кидролаза" - недоступная и дорогая. Но Фонд "Подари жизнь" препарат нашёл. Остается купить. Десяти флаконов хватит на курс лечения. Но цена шанса высока - 555 тысяч рублей. Родителям Артёма таких денег не найти.

Артём скучает по дому, по несбывшимся планам. С клоунами, которые приходили в гости, было весело и беззаботно. Но мама снова грустит и что-то говорит про надежду. Отважный сын готов терпеть боль и уколы. Ради жизни и маминой улыбки.

Чтобы помочь Артему, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.