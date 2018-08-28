В прощальном письме Маккейн заявил о величии США и раскритиковал Трампа

В Сети опубликовано прощальное письмо американского сенатора Джона Маккейна, который скончался от рака мозга. Он, в частности, назвал жителей США гражданами "величайшей в мире страны" и раскритиковал политику действующего президента Дональда Трампа.

Сенатор США Джон Маккейн, который скончался 25 августа, написал прощальное письмо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал NBC.

Он поблагодарил американцев "за честь служить им и за жизнь, которую он смог себе позволить благодаря годам в армии и политике".

В письме утверждается, что Соединенные Штаты "более, чем кто-либо другой за всю историю, помогли многим людям освободиться от тирании и нищеты". По его словам, жители США - граждане "величайшей в мире страны, нации идеалов".

Также он предположительно раскритиковал политику действующего президента США Дональда Трампа. Его имя он не назвал в своем послании, но подчеркнул, что величие страны ослабляется, когда она пытается спрятаться за стенами. Вероятно, политик имел ввиду строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с мигрантами.

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Он больше года боролся с агрессивной формой рака мозга. Перед смертью он отказался от лечения.

После этого Дональд Трамп не разрешил публиковать релиз в связи со смертью сенатора. Он сообщил, что ограничится сообщением в Twitter.

Причиной такого решения могли стать непростые отношения Трампа с Маккейном. Сенатор не поддерживал многие начинания нынешнего главы Белого дома и часто критиковал его.

Незадолго до смерти Маккейн просил семью не приглашать Трампа на похороны.