В Южной Корее со стрельбой задержали российский танкер "Палладий"

В порту южнокорейского города Пусан задержан российский танкер "Палладий" с 15 членами экипажа на борту. Судно вышло из порта без разрешения. При задержании были сделаны предупредительные выстрелы, а на корабль был спущен десант.

Российское судно "Палладий" задержано сотрудниками береговой охраны Республики Кореи. На борту находятся 15 членов экипажа, которое вышло из порта Пусан без разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Владивостокский морской спасательно-координационный центр.

О ситуации проинформировано представительство МИД России во Владивостоке.

"Мы в курсе ситуации, но в настоящий момент собираем дополнительную информацию об инциденте. Мы связались с нашим консульством, направили соответствующие запросы в уполномоченные органы, уточняем все обстоятельства", - отметили в представительстве.

Как рассказал консул Генерального консульства России в Пусане Роман Быков, в ночь на 28 августа судно, не оформив документы, попыталось тайно уйти из порта, сообщает РИА Новости.

"Береговая охрана просила их остановиться, был привлечен корабль береговой охраны, судно продолжало движение в сторону Японии, корейцы были вынуждены сделать предупредительные выстрелы, был вызван вертолет, на судно был спущен десант", — отметил консул.

В Пусане судно было задержано из-за долгов морякам по зарплате. Расходы на приобретение билетов, согласно законодательству, должен нести судовладелец.

Первая жалоба от восьми членов экипажа "Палладия" поступила в Дальневосточную организацию Российского профсоюза моряков в конце июня 2018 года. Находившегося тогда в Пусане моряки сообщали, что пять месяцев работодатель не выплачивает им зарплату в полном объеме.

После обращения профсоюза в Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан основная часть долга по зарплате морякам была выплачена. На тот момент он составлял около 250 тысяч рублей.

В августе пять моряков с "Палладия", находившиеся в Пусане, вновь обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуться в Россию и получить полный расчет по зарплате. Также с этой просьбой они обратились в российское генконсульство в Республике Корея. После этого профсоюз обратился в Приморскую транспортную прокуратуру за помощью экипажу.