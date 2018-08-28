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Путин может приехать в Париж по случаю 100-летия Первой мировой войны

10:24
  • вторник
  • 28 августа 2018

Президент России Владимир Путин, возможно, приедет в Париж 11 ноября по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Предполагается, что его коллега Дональд Трамп также посетит французскую столицу.

В Кремле рассматривают возможность приезда президента России Владимира Путина в Париж 11 ноября по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, об этом "Интерфаксу" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Путина в Париж на празднование окончания Первой мировой войны. Кроме того, предполагается, что президент США Дональд Трамп также посетит французскую столицу по этому случаю.

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