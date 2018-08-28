Шойгу рассказал о сложных переговорах с боевиками в Идлибе

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что специалисты Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ведут сложные переговоры с лидерами группировок и шейхами в Идлибе для мирного урегулирования кризиса.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ведут сложные переговоры с лидерами группировок в Идлибе. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

"Идут тяжелые, вязкие, сложные переговоры на всех уровнях с теми, кого раньше называли умеренной оппозицией, а сейчас - боевиками, с их лидерами. Идет работа с шейхами, которые на этой территории управляют отдельными племенами", - сказал он.

По словам министра, целью этих переговоров является мирное урегулирование в зоне деэскалации по примеру того, как это было реализовано в Дераа и Восточной Гуте. Шойгу поблагодарил офицеров ЦПВС за их профессиональную работу в зонах эскалации. Глава Минобороны отметил, что был удивлен количеством оружия, которое сдали боевики.

"Были дни, когда сдавали по пять, по семь танков, артиллерийские установки, системы залпового огня. Причем, для понимания, это не единицы, это тысячи", - сказал Шойгу.