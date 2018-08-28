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Под Хабаровском помощник машиниста угнал тепловоз

10:54
  • вторник
  • 28 августа 2018

В Хабаровском крае жителю поселка Заветы Ильича грозит до восьми лет лишения свободы за угон поезда ради дизельного топлива.

Житель поселка Заветы Ильича в Хабаровском крае угнал поезд, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте.

По данным следствия, инцидент произошел 19 января. Помощник машиниста решил похитить дизельное топливо из тепловоза, но подъехать к месту стоянки локомотива на автомобиле было невозможно. Тогда он решил угнать состав.

"Проехав 80 метров, мужчина остановил подвижной состав возле автомобильной стоянки для обеспечения возможности слива топлива. Слив топливо, мужчина оставил локомотив с работающими двигателями", - рассказали в СК.

Уголовное дело об угоне железнодорожного подвижного состава передано в суд. Нарушителю грозит восемь лет лишения свободы.

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