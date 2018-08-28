Россия проведет самые масштабные военные учения с 1981 года

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о грядущих учениях "Восток-2018". По его словам, маневров такого масштаба не было в России с 1981 года. В них, в частности, будут задействованы более тысячи летательных аппаратов и почти 300 тысяч военнослужащих.

Около 300 тысяч военнослужащих будет задействовано на учениях "Восток-2018". Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает "Интерфакс".

"Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ", - сказал Сергей Шойгу.

По его словам, маневров такого масштаба не было в России с 1981 года.

Маневры начнутся традиционно с большой серии подготовительных мероприятий. Запланировано примерно 15 специальных учений по обеспечению войск.

"И, как правило, на это накладывается объявляемая президентом России, Верховным главнокомандующим внезапная проверка, что стало, собственно, хорошей практикой в нашей жизни и работе", - подчеркнул Шойгу.

"Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники - это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым", - добавил он.

Учения "Восток-2018" будут проводиться с 11 по 15 сентября. Они станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Маневры получили международный статус.

В этих учениях примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации. Также на одном из этапов будут задействованы подразделения Китая и Монголии.

Учения "Запад-81" стали одними из крупнейших в истории Вооружённых Сил СССР. Они проводились с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов. Также они прошли в акватории Балтийского моря. В ходе тех маневров, в частности, были впервые опробованы автоматизированная система управления, а также некоторые виды высокоточного оружия.