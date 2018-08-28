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Роскомнадзор пригрозил сервису "Яндекс.Видео" блокировкой

11:29
  • вторник
  • 28 августа 2018

"Яндекс.Видео" может быть заблокирован, если до вечера 30 августа не удалит пиратский контент. Ранее сервис обвинили в распространении нелегальных видео.

Роскомнадзор может заблокировать сервис "Яндекс.Видео", если он не удалит пиратский контент, передает ТАСС.

"Вчера ближе к вечеру было направлено уведомление о необходимости удаления ссылок на пиратированный контент. У них ("Яндекс.Видео" - при. ред.), соответственно, время до вечера четверга есть", - сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Он подчеркнул, что речь идет именно о "Яндекс.Видео", а не обо всем сервисе "Яндекс".

На прошлой неделе крупнейшие российские медиахолдинги "Газпром-медиа" сняли с главной страницы "Яндекса" онлайн-трансляции своих телеканалов из-за того, что поисковик отказался заблокировать пиратский контент. Накануне требование о блокировке нелегальных видео выдвинул РКН.

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