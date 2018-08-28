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Подвергшийся нападению в Забайкалье эшелон следовал на учения "Восток-2018"

12:09
  • вторник
  • 28 августа 2018

В экстренных службах Забайкальского края сообщили подробности об эшелоне, на который напали неизвестные в ночь на 27 августа. По данным источника, это был эшелон ЦВО, который перебрасывал военнослужащих на учениях "Восток-2018" на полигон под Читой.

Воинский эшелон, который подвергся нападению в ночь на 27 августа на железнодорожной станции Петровский Завод в Забайкальском крае, перебрасывал военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) на учения "Восток-2018". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Это был эшелон ЦВО, который перебрасывал военнослужащих на учениях "Восток-2018" на полигон под Читой. Ведется расследование всех обстоятельств, которые привели к ЧП в Забайкальском крае", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, источник в Восточном военном округе (ВВО) подтвердил, что эшелон не находится в ведении этого округа.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае неизвестные попытались напасть на караул воинского эшелона. Группа людей попыталась атаковать караул, несмотря на предупредительный выстрел часового. Один из нападавших был застрелен, а остальные скрылись.

Представители военного округа подчеркнули, что часовой применил оружие в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной службы ВС России.

В администрации района рассказали, что в результате инцидента пострадали трое местных жителей.

Причиной конфликта могла стать ссора в привокзальном кафе, где один из местных жителей напал на солдат с холодным оружием. Затем группа людей побежала за военнослужащими к эшелону.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о грядущих учениях "Восток-2018". По его словам, маневров такого масштаба не было в России с 1981 года. В них, в частности, будут задействованы более тысячи летательных аппаратов и почти 300 тысяч военнослужащих.

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