СМИ: к расследованию дела Скрипалей привлекли уникальных детективов

Скотленд-Ярд привлек к расследованию дела Скрипалей двух детективов с уникальной способностью распознавать лица. На данный момент они занимаются просмотром видеозаписей с камер наблюдения, продолжительностью более пяти тысяч часов.

Британская полиция привлекла к расследованию отравления Скрипалей двух детективов с уникальной способностью распознавать лица, передает ТАСС информацию телеканала Sky News.

На данный момент детективы вместе с другими сотрудниками Скотленд-Ярда просматривают записи с камер видеонаблюдения, их продолжительность более пяти тысяч часов. Затем они сопоставят лица подозреваемых, снятых в Солсбери, с изображениями пассажиров в аэропорту Хитроу и в других общественных местах.

"Эти детективы обладают врожденным мастерством. Его нельзя ни приобрести, ни научиться этому <…> "Они не концентрируются на очевидном, вроде седых волос, усов или очков. Они смотрят на глаза, рот, уши, на вещи, которые не меняются. Они могут распознать лицо, лишь мельком взглянув на его часть", - рассказали в британской полиции.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это нападение, вероятнее всего, лежит на России. По ее словам, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в России.