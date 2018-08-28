ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин расскажет о пенсионной реформе в формате телеобращения

12:20
  • вторник
  • 28 августа 2018

Президент России Владимир Путин заявит о своей позиции по изменению пенсионного законодательства в формате телеобращения.

Президент России Владимир Путин озвучит свою позицию по пенсионной реформе в формате телеобращения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 

"Это будет телеобращение", - сказал он, подтвердив, что обращение будет сделано в среду. 

Ранее Путин заявил, что в среду детально сформулирует свое отношение к пенсионной реформе и выскажет его. По его словам, все решения по данному вопросу нужно принимать взвешено с учетом интересов граждан. 

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин даёт интервью
Владимир Путин даёт интервью
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение