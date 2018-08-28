Путин расскажет о пенсионной реформе в формате телеобращения

Президент России Владимир Путин заявит о своей позиции по изменению пенсионного законодательства в формате телеобращения.

Президент России Владимир Путин озвучит свою позицию по пенсионной реформе в формате телеобращения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Это будет телеобращение", - сказал он, подтвердив, что обращение будет сделано в среду.

Ранее Путин заявил, что в среду детально сформулирует свое отношение к пенсионной реформе и выскажет его. По его словам, все решения по данному вопросу нужно принимать взвешено с учетом интересов граждан.