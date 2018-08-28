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Собянин рассказал об итогах благоустройства парка 50-летия Октября

15:02
  • вторник
  • 28 августа 2018

Во вторник на западе Москвы после благоустройства открылся парк 50-летия Октября. На его территории построили 12 спортивных и 12 детских площадок, а ещё скейт-парк и скалодром. Кроме того, там проложены вело- и беговая дорожки и появились места для выгула и дрессировки собак. Сегодня новый парк посетил Сергей Собянин. Мэр Москвы также пообщался с москвичами.

Это тот случай, когда Москва вдохновляет. Яркое солнце и плюс 30 - самое время творить на пленэре. Участники проекта "Московское долголетие" постигают азы живописи. Линия за линией вырисовывается знакомый силуэт.

Почти у каждого московского парка есть свой символ. У парка 50-летия Октября - это скульптурная композиция "Моя семья", местные называют её просто - Ладошки. Здесь часто фотографируются, назначают встречи. В прошлом году на время реконструкции ладошки из парка убрали, а теперь по просьбам местных жителей вернули обратно, причем, обновлённом виде. Скульптуры выполнены из современных материалов, а ладошки стали еще больше и ярче. 

Преобразилась и площадь вокруг "Ладошек" - теперь это главное место притяжения. Жители районов Раменки и Проспект Вернадского помнят, как приходили сюда в детстве, приводили своих детей, а теперь и внуков. Сегодня тоже в парке учатся управляться со смартфонами в рамках проекта "Московское долголетие".

В прошлом году парку исполнилось полвека, тогда-то и началось благоустройство. Большую территорию - 83 гектара - привели в порядок. Обустроили 12 детских площадок. Теперь тут всегда шумно и весело.

Сармат на площадке встретил Сергея Собянина одним из первых. Всегда хотел заполучить автограф мэра. Ручку взял с собой, листок бумаги забыл и расстроился. Выручил кто-то из журналистов.

Тут же ребята из детского летнего лагеря "Московская смена" говорят мэру "спасибо". В парке теперь можно провести хоть целый день. Скучно не будет. Велодорожки, дорожки для бега, общая протяжённость прогулочной зоны 22 километра. Для любителей отдыха спортивного - скейтпарк и даже скаладром.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр", Москва.

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Парк 50-летия Октября после благоустройства
Парк 50-летия Октября после благоустройства
Парк 50-летия Октября после благоустройства
Парк 50-летия Октября после благоустройства
Парк 50-летия Октября после благоустройства
Парк 50-летия Октября после благоустройства
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