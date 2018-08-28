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На юго-западе Москвы установили приподнятый пешеходный переход

15:07
  • вторник
  • 28 августа 2018

На юго-западе Москвы установили новый пешеходный переход: необычность его в том, что он приподнятый. Установили его достаточно быстро, какой-то большой строительной техники для этого не требуется.

Приподнятый пешеходный переход нового типа появился в столице на улице Керченская, его будут тестировать несколько месяцев. Об этом сообщил руководитель дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Алексеев.

Сделана конструкция из резиновой смеси. Подобные пешеходные переходы уже есть в городе, но они выполнены из брусчатки. Новый же резиновый переход позволит избежать неудобств для водителей. Сократится и количество ДТП.

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Монтаж приподнятого пешеходного перехода
Монтаж приподнятого пешеходного перехода
Монтаж приподнятого пешеходного перехода
Монтаж приподнятого пешеходного перехода
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